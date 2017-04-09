Масса: у меня было ощущение, что я еду по льду

Пилот «Уильямса»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая Формулы-1, где он стал 14-м.«Я очень расстроен, потому что у нас всё пошло не так. На старте у меня слишком пробуксовывали колёса, а затем я провёл пять медленных кругов за сейфти-каром на «сухих» шинах, так что они были абсолютно холодные. Я не мог ехать как следует, потому что было ощущение, что я еду по льду. Это была худшая часть — мы потеряли так много времени и так много позиций. Потом нам пришлось рисковать и останавливаться перед тем, как это сделают другие, чтобы посмотреть, получится ли обойти соперников и сохранить скорость, но у меня не получилось. Теперь нам нужно продолжать делать то, что мы делали в гонке в Австралии и здесь в квалификации. Нужно сконцентрироваться на следующей гонке в Бахрейне», — отметил Масса для пресс-релиза своей команды.