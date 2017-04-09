Магнуссен: в гонке гораздо веселее, когда ты борешься за очки

Пилот «Хааса»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, где он занял восьмое место.«Это была хорошая гонка. Я повеселился. Всю гонку машина вела себя хорошо. Я стартовал очень плохо, так что доволен, что сумел из всего этого выбраться. У меня получалось следить за передними шинами, что, на мой взгляд, было ключом к успеху, а также работал вместе с командой, что позволило направить машину в нужное русло. У нас была хорошая стратегия выпустить меня на шинах «суперсофт» после промежуточных. Мне приходилось сражаться, что касается обгона. Это было сложно, но есть сцепление колёс с дорожным покрытием, так что можно было пытаться подобраться к соперникам альтернативными методами. В гонке гораздо веселее, когда ты борешься за очки», — отметил Магнуссен для пресс-релиза своей команды.