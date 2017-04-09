Хэмилтон: настоящая гонка началась, когда Феттель вышел на второе место

Пилот «Мерседеса»признался, что настоящая борьба в гонке Гран-при Китая для него началась, когда гонщик «Феррари»вышел на вторую позицию, опередив пилотов «Ред Булл», которые прежде обошли его за счёт раннего пит-стопа.«С самого начала у меня был темп, чтобы контролировать гонку. Я действительно не понял, что произошло сзади, потому что за мной ехали два болида «Ред Булл», а «Феррари» не было. В тот момент я полностью контролировал ситуацию и был расслаблен, потому что «Ред Булл» не оказывал на меня давления. Но когда позади появился Себастьян Феттель, тогда началась настоящая гонка, но у меня был отрыв. Всегда легче поддерживать преимущество, когда есть хороший отрыв. Когда отрыв составляет одну секунду — это ужасно.Стратеги проделали хорошую работу с точки зрения реакции на происходящее на трассе. Теперь, глядя на свои покрышки, я думаю, что мог обойтись и без дополнительного пит-стопа, но мы всё ещё учимся с этими новыми шинами», — приводит слова Хэмилтона Autosport.