Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вандорн: думаю, возникла проблема с топливной системой

9 апреля 2017, воскресенье. 20:46. Авто
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Китая, рассказав о тех проблемах, которые помешали ему добраться до финиша.

«Для меня это была короткая гонка, но её начало было захватывающим. Мы с Фернандо хорошо стартовали, и даже после пит-стопов сохраняли хорошие позиции, после этого стало чуть сложнее, но наш темп был многообещающим. Когда мы перешли на слики, мы тоже были конкурентоспособны.

Машина чувствовала себя хорошо в поворотах, и я был уверен в ней. Когда же трасса стала подсыхать, то разница в скорости стала заметна и обгонять стало очень сложно, мы не могли конкурировать на прямых с другими болидами.

На 17-м круге я стал терять мощность, не знаю точной причины, но полагаю, что проблема была в топливной системе. Жаль, что мы не сумели финишировать, машина была конкурентной. Мощность стала падать, и я почувствовал это сразу же.

Может, я не проехал много кругов в Китае, но это та ситуация, в которой мы сейчас находимся. Мы знали это, приезжая сюда, и надеемся, что в Бахрейне ситуация будет лучше. Из гонки можно извлечь позитив, это касается шасси. В Бахрейне мы, как всегда, сделаем всё от нас зависящее», — приводит слова Вандорна официальный сайт команды.
Источник: McLaren Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при Китая
Новости. Авто
9 апреля 2017, воскресенье
20:46 Вандорн: думаю, возникла проблема с топливной системой
20:21 Хорнер требует внести ясность по вопросу стартовых позиций
20:15 Текстовая трансляция гонки IndyCar в Лонг-Бич
19:53 MotoGP. Онлайн-трансляция гонки в Аргентине
19:08 Маркьонне: сложилось впечатление, что Райкконен сегодня был занят не тем делом
18:03 Прост сомневается в возвращении Росберга
16:56 Перес и Стролл объяснили столкновение на первом круге гонки Гран-при Китая Ф-1
16:23 Окон: всё ещё думаю, что мог бы подняться на несколько позиций выше
16:04 Хэмилтон: настоящая гонка началась, когда Феттель вышел на второе место
15:34 Магнуссен: в гонке гораздо веселее, когда ты борешься за очки
15:26 Перес: девятое место — это то, чего «Форс Индия» заслуживала
15:08 WRC. Нёвиль выиграл Ралли Франции, Ожье — второй
14:54 Тост: Квят был способен побороться за высокие места, если бы не поломка
14:46 Сайнс: когда я сказал, что хочу начать на сликах, все сказали, что я сошёл с ума
14:41 Джовинацци: хочу поскорее забыть этот Гран-при
14:15 Хюлькенберг получил два штрафных балла от стюардов Гран-при Китая
14:10 Масса: у меня было ощущение, что я еду по льду
14:03 Квят: мы были лёгкой мишенью для всех, кто ехал на «суперсофте»
13:52 Ферстаппен: подиум стал для меня настоящим сюрпризом
13:48 Риккардо и Перес получили выговоры за опоздание к гимну на Гран-при Китая
13:27 Хюлькенберг: VSC, по сути, убил стратегию «Рено», а с ней и гонку
12:58 Риккардо: даже с DRS я не мог выйти на атаку позиции Ферстаппена
12:40 Боттас: после своей глупой ошибки я не смог вернуть потерянное время
12:23 Кастроневес выиграл квалификацию Гран-при Лонг-Бич IndyCar, Алёшин — 16-й
12:09 Алонсо: думал, Австралию не повторить, но здесь было так же или даже лучше
12:09 Разбитый в хлам болид, суши для Риккардо и Ферстаппен в картинге – в фотообзоре
11:52 Райкконен: машина была хороша, но мы «теряли» передние покрышки
11:49 Хэмилтон догнал Феттеля в общем зачёте Формулы-1 и делит с ним первое место
11:49 Феттель: пришлось потолкаться с Риккардо локтями, было весело
11:48 Хэмилтон сравнялся с Простом по числу подиумов в карьере
11:41 Подиум Ферстаппена стал для «Ред Булл» сотым в Формуле-1
11:31 Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Китая
11:25 Ферстаппен: на первом круге обогнал девять машин, очень хорошая гонка!
11:22 Хэмилтон: если бы не было сейфти-кара, отставание Феттеля было бы ещё меньше
10:47 Хэмилтон выиграл Гран-при Китая Формулы-1, Квят сошёл
10:11 Стролл: в Китае «Уильямс» сделал руль легче, и это решило проблему
05:00 Формула-1. Гран-при Китая. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 9:00
00:58 Вольф связал сложности «Мерседеса» с серьёзными зимними перестановками
8 апреля 2017, суббота
23:54 Перес: мой результат в квалификации даже немного лучше, чем я ожидал
22:50 Алонсо не перейдёт в другую команду, пока не проведёт переговоры с «Маклареном»
22:37 Нёвиль лидирует после 8 СУ на Ралли Франции WRC, Ожье — второй
22:37 Вандорн: немного расстроен, потому что был шанс пройти во второй сегмент
22:36 Сало признался, что ФИА была близка к переносу гонки ГП Китая на субботу
22:35 Грожан опубликовал телеметрию, доказывая, что сбросил скорость
21:44 Маркес выиграл квалификацию Гран-при Аргентины MotoGP, Росси — 7-й
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам ситуация с обгонами в Формуле-1?
Лучше меньше обгонов, но зато "настоящих", на пределе
663 (42%)
Обгонов катастрофически мало - верните, как было
921 (58%)
Проголосовало: 1584
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+