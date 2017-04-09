Вандорн: думаю, возникла проблема с топливной системой

Пилот «Макларена»поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Китая, рассказав о тех проблемах, которые помешали ему добраться до финиша.«Для меня это была короткая гонка, но её начало было захватывающим. Мы с Фернандо хорошо стартовали, и даже после пит-стопов сохраняли хорошие позиции, после этого стало чуть сложнее, но наш темп был многообещающим. Когда мы перешли на слики, мы тоже были конкурентоспособны.Машина чувствовала себя хорошо в поворотах, и я был уверен в ней. Когда же трасса стала подсыхать, то разница в скорости стала заметна и обгонять стало очень сложно, мы не могли конкурировать на прямых с другими болидами.На 17-м круге я стал терять мощность, не знаю точной причины, но полагаю, что проблема была в топливной системе. Жаль, что мы не сумели финишировать, машина была конкурентной. Мощность стала падать, и я почувствовал это сразу же.Может, я не проехал много кругов в Китае, но это та ситуация, в которой мы сейчас находимся. Мы знали это, приезжая сюда, и надеемся, что в Бахрейне ситуация будет лучше. Из гонки можно извлечь позитив, это касается шасси. В Бахрейне мы, как всегда, сделаем всё от нас зависящее», — приводит слова Вандорна официальный сайт команды.