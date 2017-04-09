Хорнер: Ферстаппен — один из лучших мастеров в дождливую погоду

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил работу пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Китая, отметив, что по умениям управлять болидом на мокрой трассе, голландец входит в число лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
«Я думаю, что среди мастеров езды в дождливую погоду Ферстаппен находится среди лучших пилотов в истории Формулы-1.Теперь вы можете увидеть, что его выступление в Бразилии не было случайностью. Такое ощущение, что у него включается шестое чувство в таких условиях. Его выступление было замечательным, а первый круг очень силён. Я видел тот момент, когда он сумел пройти три автомобиля», — приводит слова Хорнера Telegraph.
На Гран-при Китая Макс Ферстаппен, стартовав с 16-й позиции, завершил гонку третьим, при этом обогнав на первом же круге девять машин.