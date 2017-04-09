Геррьери и Монтейру — победители гонок на этапе WTCC в Марокко

Аргентинец Эстебан Геррьери одержал победу на первой гонке этапа WTCC в Марокко. Вторую строчку занял Тед Бьорк на «Вольво», тройку лидеров замкнул марокканец Меди Беннани на «Ситроене».
WTCC. Марокко. Первая гонка
1. Эстебан Герьери («Шевроле») 20 кругов
2. Тед Бьорк («Вольво») +0.654
3. Меди Беннани («Ситроен») +1.289
4. Ники Катсбург («Вольво») +1.921
5. Норберт Мичелис («Хонда») +2.201
6. Тьягу Монтейру («Хонда») +2.803
7. Том Чилтон («Ситроен») +14.032
8. Том Коронель («Ситроен») +20.290
9. Нестор Джиролами («Вольво») +20.858
10. Орельен Панис («Хонда») +21.950
Вторую гонку на этапе в Марокко выиграл Тьяго Монтейру, второе место занял ещё один пилот «Хонды» Норберт Михелиц, а третья строчка досталась Нестору Джиролами на «Вольво».
WTCC. Марокко. Вторая гонка
1. Тьягу Монтейру («Хонда») — 23 круга
2. Норберт Мичелис («Хонда») +0.751
3. Нестор Джиролами («Вольво») +2.120
4. Меди Беннани («Ситроен») +2.847
5. Ники Катсбург («Вольво») +3.702
6. Том Чилтон («Ситроен») +4.519
7. Тед Бьорк («Вольво») +5.073
8. Том Коронель («Ситроен») +6.363
9. Роберт Хафф («Шевроле») +7.658
10. Рио Мичигами («Ситроен») +12.167.