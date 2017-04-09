Виньялес выиграл Гран-при Аргентины MotoGP, Росси — второй

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес выиграл Гран-при Аргентины MotoGP. Вторым финишировал Валентино Росси, тройку лидеров замкнул Кэл Кратчлоу на «Хонде».
Отметим, что сразу четыре топ-пилота не сумели завершить гонку в Аргентине. Хорхе Лоренсо вынужден был сойти после падения на первом же круге. На третьем круге борьбу прекратил и действующий чемпион мира Марк Маркес, улетевший в гравий. На 11-м круге по схожим причинам гонку покинул и Дани Педроса, а вот Андреа Довициозо прекратил борьбу на трассе после столкновения с байком Алекса Эспаргаро.
MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка
1. Маверик Виньялес («Ямаха») – 41.45, 060
2. Валентино Росси («Ямаха») +2.915
3. Кэл Кратчлоу («Хонда») +3.754
4. Альваро Баутиста («Дукати») +6.523
5. Жоанн Зарко («Ямаха») +15.504
6. Йонас Фольгер («Ямаха») +18.241
7. Данило Петруччи («Дукати») +20.046
8. Скотт Рединг («Дукати») +25.480
9. Джек Миллер («Хонда») + 25.665
10. Карел Абрахам («Дукати») +26.403.
11. Лорис Ба («Дукати») +26,952
12. Тито Рабат («Хонда») +41.875
13. Эктор Барбера («Дукати») +42.770
14. Поль Эспаргаро (КТМ) +43.085
15. Брэдли Смит (КТМ) +43.452
16. Андреа Янноне («Сузуки») +46.219
17. Андреа Довициозо («Дукати») — не финишировал (14-й круг)
18. Алекс Эспаргаро («Априлья») — не финишировал (14-й круг)
19. Сэм Лоус («Априлья») — не финишировал (11-й круг)
20. Алекс Ринс («Сузуки») — не финишировал (11-й круг)
21. Дани Педроса («Хонда») — не финишировал (11-й круг)
22. Марк Маркес («Хонда») — не финишировал (3-й круг)
23. Хорхе Лоренсо («Дукати») — не финишировал (1-й круг)