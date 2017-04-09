Ферстаппен предложил подумать о правиле синих флагов

Пилот «Ред Булл»прокомментировал инцидент на гонке Гран-при Китая, в ходе которого Ромен Грожан, будучи круговым, не спешил пропускать вперёд голландца.«Это очень мешает. Особенно когда машина испытывает проблемы с балансом и поворачиваемостью. Я думаю, что ему было не с кем бороться, впереди него никого не было, точно так же, как и позади нас с Риккардо, так что он мог отойти в сторону и пропустить нас.В конечном итоге этот инцидент не помешал мне с точки зрения гонки, но это было не идеально. Мы должны задуматься, что нам делать с такими машинами, если есть синие флаги», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.