ФИА ограничит подвижность Т-крыльев

Инцидент с болидом Валттери Боттаса на третьей тренировке в Китае, в ходе которой Т-образное крыло позади воздухозаборника его машины сперва отклонилось, а потом и вовсе сломалось, заставил вновь заговорить об исключении этой детали из конструкции автомобиля.
Для начала в ФИА готовятся принять решение по ограничению подвижности Т-крыла. Новая норма может вступить в силу на Гран-при Испании. Согласно ей для крыльев будет введено максимальное значение гибкости.
По информации источников, единственной командой, которая настаивает на сохранении нынешнего регламента, остаётся «Ред Булл», сообщает F1Today.