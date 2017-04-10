Риккардо: перенастройка переднего крыла вернула мою машину к жизни

Пилот «Ред Булл»отметил, что в гонке Гран-при Китая до второго пит-стопа ему приходилось тяжело, но затем смена настроек переднего крыла помогла его машине стать быстрее, и в итоге он финишировал четвёртым.«Первый участок был ужасен. Я старался, но не показывал выступление, с которым можно было бы победить. Второй пит-стоп позволил нам произвести изменения, и машина вернулась к жизни. Мы настроили переднее крыло, заставили передние шины работать и стали намного быстрее», — приводит слова Риккардо F1i.