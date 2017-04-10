Грожан выразил недовольство действиями Эрикссона в гонке Гран-при Китая

Пилот «Хааса»выразил недовольство действиями гонщика «Заубера», который в гонке Гран-при Китая после возобновления движения при аварии Антонио Джовинацци отпустил соперника слишком далеко вперёд.«В квалификации это могло быть ещё смешно, но в гонке тот же самый парень снова разбился передо мной на прямом участке, так что мне пришлось остановиться. Я потерял много времени. А затем Маркус Эрикксон, когда все тронулись с места после остановки, слишком далеко отпустил соперника вперёд. Я не знаю, что он делал, но я уже был в невыгодном положении. На первом круге Окон врезался в меня, и я потерял половину правой стороны машины. После этого мне оставалось только гнать как можно быстрее», — приводит слова Грожана The Checkered Flag.