Вандорн: в Китае я в каждом повороте был быстрее «Уильямса» Массы

Гонщик «Макларена»хорошо отозвался о болиде команды MCL32. По мнению Вандорна, лишь слабый мотор «Хонда» не даёт показать реальный уровень машины.«Ощущения от машины вполне хорошие. Когда я был позади „Уильямса“ Массы, то даже комментировал, что я быстрее в каждом повороте. Атаковать его? Наша максимальная скорость на прямых слишком низкая для борьбы. Это невозможно. В начале прямой ты смотришь в зеркало, а к концу машина уже прямо за тобой. Нам срочно нужно больше мощности. Даже с DRS мы не можем никого обогнать. Улучшения скоро будут, но, вероятно, не в Бахрейне. Думаю, это тоже будет сложный для нас уик-энд», — рассказал Вандорн в интервью изданию Het Laatste Nieuws, на которое ссылается PaddockTalk.Также бельгиец прокомментировал тот факт, что в двух первых Гран-при Фернандо Алонсо выступал гораздо ярче его: «Инженеры сказали, что наши потенциальные времена на круге были похожими. Но разница была в группах, внутри которых мы ехали. Впереди темп выше, но чем дальше ты позади, а со мной это было так, тем больше ты теряешь времени, потому что там больше медленных машин».