Хэмилтон: мы с Феттелем очень сильно уважаем друг друга

Пилот «Мерседеса»полагает, что его дружба с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем не претерпит изменений из-за более плотного соперничества в чемпионате Формулы-1 в этом сезоне.«Я честно думаю, что наша дружба останется на прежнем уровне. Кто знает, возможно, у нас будут моменты, когда мы будем сильно соперничать друг с другом, и уж, конечно, всё может пойти по сценарию, когда один из нас посчитает, что что-либо было нечестно или что кто-то из нас повёл себя слишком агрессивно. Но мы взрослые люди, прошли уже долгий путь, и у нас много опыта. Уважение, которое мы испытываем друг к другу, гораздо больше, чем я когда-либо чувствовал от другого пилота, особенно такого калибра.Это прекрасная спортивная дружба — когда ты выигрываешь, то наслаждаешься этим, но при этом твой соперник это признаёт. Но даже когда ты проигрываешь, происходит то же самое. Конечно, Феттель хочет побить меня каждый раз, и наоборот. Но вне машины мы восхищаемся достижениями друг друга и тем, как мы выступаем. Как я уже говорил, Себастьян показывает своё лучшее выступление, он быстр, и, когда у меня получается обойти его, это можно трактовать как комплимент», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.