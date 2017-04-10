Хильдебранд сломал руку в аварии с Алёшиным на этапе IndyCar в Лонг-Бич

может пропустить следующий этап серии. После гонки в Лонг-бич у пилота диагностировали перелом кости левой руки. Инцидент случился во время аварии, при которой Хильдебранд пытался пройти автомобиль. В результате столкновения машина Джей Эра улетела по прямой на съездную дорожку первого поворота.Вот как комментирует эпизод с аварией сам Хильдебранд:«Я попытался пройти Алёшина, он начал уходить в сторону, его манёвр не был жёстким, но этого хватало, чтобы не пропустить меня. В конечном итоге он притормозил раньше, чем я ожидал, и я врезался в него», — приводит слова Хильдебранда Autosport.