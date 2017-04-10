Брандл: «Феррари» и «Мерседес» будут вынуждены определиться с первыми номерами

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор британского телеканала Sky Sportsвысказал мнение, что двум лучшим командам чемпионата «Мерседесу» и «Феррари» очень скоро придётся определиться с первыми номерами в команде.«Я убеждён, что очень скоро и „Феррари“, и „Мерседес“ будут вынуждены определиться с тем, кто же для них первый номер в команде. Когда один из пилотов команды опережает партнёра на две десятых, то на таком уровне это имеет огромное значение. Они не могут начать позволять своим гонщикам отбирать очки друг у друга или позволять им биться на трассе.Сейчас они начнут концентрироваться на борьбе с другой командой. Обе конюшни должны увериться в том, что у них не будет ситуации, которая есть в „Уильямсе“ или „Макларене“, когда пилоты пытаются бороться друг с другом», — приводит слова Брандла Sky Sports.