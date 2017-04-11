Брандл: в Китае Ферстаппен вновь выставил остальных осторожными новичками

Бывший пилот Формулы-1, а ныне телекомментаторвыразил восхищение работой пилота «Ред Булл»на мокрой трассе по ходу гонки Гран-при Китая.«Макс Ферстаппен остался в своём собственном классе, когда понял, сколько сцепления имеется в зонах торможения на скользкой трассе. Ещё раз он заставил всех остальных выглядеть осторожными новичками на первом круге гонки, продолжив своё дело дерзким обгоном напарника, Даниэля Риккардо, за счёт позднего торможения в шестом повороте. Неудивительно, что общественность вновь выбрала его «пилотом дня», когда он пробился с 16-го места на подиум», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.