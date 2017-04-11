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Боттас считает, что по скорости близок к Хэмилтону

11 апреля 2017, вторник. 12:00. Авто
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас думает, что близок по темпу к своему напарнику Льюису Хэмилтону, несмотря на своё неутешительное выступление на Гран-при Китая.

«Хэмилтон — самый быстрый из всех напарников, что у меня были, но это было ожидаемо. Он трёхкратный чемпион и многократный победитель Гран-при, так что я ожидал этого. Но я вижу, что могу соответствовать ему.

Я знаю, что теперь очень близок к нему, я улучшусь, и в будущем у нас будут хорошие дуэли с ним. Я уверен в этом, но это не то, на чём я сейчас сосредоточен. В данный момент я думаю о команде и продвижении вперёд шаг за шагом. Я чувствую себя всё лучше и лучше за рулём болида и смогу провести хорошую квалификацию», — приводит слова Боттаса F1iToday.
Источник: F1Today Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон
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