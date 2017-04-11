Риккардо: конкуренты «Ред Булл» просто делают что-то лучше нас

Пилот «Ред Булл»считает, что главные конкуренты его команды «Феррари» и «Мерседес» добились большего прогресса при разработке своих новых шасси, хотя и не знает, в какой именно области уступает австрийская конюшня.«Очевидно, что у нас нет того, что есть у них на данный момент. Я говорю об этом без каких-либо реальных знаний о том, какова должна быть идеальная форма боковых понтонов или чего-то вроде этого. Это не входит в мои задачи. Но то, что они имеют на данный момент, сильнее того, что есть у нас.Мы знаем, что из-за двигателя уступаем несколько десятых секунды, но это не полторы секунды. Очевидно, что они сделали что-то лучше нас. Я думаю, нам нужно просто понять, в какой области. Что у нас хуже: прижимная сила, задняя часть машины, днище, боковые понтоны? Нам нужно это выяснить с помощью компьютерного моделирования», — цитирует Риккардо Crash.