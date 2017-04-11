Алонсо: в Бахрейне сперва надо подумать о надёжности, а потом уже о скорости

Пилот «Макларена»рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Бахрейна, который пройдёт с 14 по 16 апреля.«Очень жду возвращения в Бахрейн, тем более учитывая то, что я пропустил здесь гонку в прошлом году. У меня хорошие воспоминания о трёх победах здесь, к тому же гоняться в сумерках — всегда интересный опыт.Гонка в Бахрейне довольно долгая, потому приоритетом будет увериться в том, что у нас не возникнет проблем с надёжностью в такую жару и в условиях пустыни. Потом мы уже можем думать о скорости.Что касается последнего, то до того, как я прекратил гонку в Шанхае, я был доволен нашим темпом, он превысил мои ожидания, было бы неплохо получить ещё один сюрприз в Бахрейне.В целом этап станет ещё одним вызовом для нас. Длинные прямые не упростят нашу задачу. Инженерам придётся много потрудиться. Здесь всегда сложно подобрать настройки из-за смены температуры на протяжении уикенда, к тому же тут нас ждёт и большой расход топлива.Как бы то ни было, я всегда стараюсь выжать максимум из машины, выходя на трассу, и в Бахрейне мой подход к делу не изменится», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Макларена».