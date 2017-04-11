Гран-при Турции может вернуться в Формулу-1

Глава Формулы-1провёл встречу с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предметом обсуждения двух руководителей стал вопрос возвращения Гран-при Турции в календарь Формулы-1, об этом сообщает F1fanatic.Этап чемпионата мира на стамбульской трассе проводился с 2005 по 2011 год. Одной из причин, по которой гонка была исключена из календаря, могла быть низкая посещаемость Гран-при. К слову, об этом накануне нового сезона вспоминал и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.«Новые владельцы Формулы-1 должны привлекать на трибуны больше зрителей. К примеру, на Гран-при Турции этапы посещали по 4000 человек. Я не знаю, в чём была причина этого. То ли там не так много фанов Формулы-1, то ли цена была слишком дорога для населения, но факт в том, что мы должны выступать там, где к соревнованиям есть интерес», — завершил британец.