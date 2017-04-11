Вандорн: в Бахрейне «Макларен» не сможет внести много изменений в болид

Пилот «Макларена»поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.«У меня много хороших воспоминаний о Гран-при Бахрейна. Теперь я уже боевой пилот „Макларена“ и у меня гораздо больше опыта. Моя цель заключается в упорной работе и улучшении результата от этапа к этапу. Этот сезон сложный для нас, но мы будем прилагать максимум усилий.Погода в Бахрейне будет определённо лучше, чем в Шанхае, так что я надеюсь проехать тут большую дистанцию, это самое главное для меня. Определённой помощью для меня станет то, что я хорошо знаю здешнюю трассу. Я побеждал тут в GP2, так что я могу опираться на свой опыт.С момента шанхайской гонки прошла всего неделя, и мы не сможем внести много изменений в болид, но машина становится лучше, и я, как и Фернандо, чувствуем её возрастающую конкурентоспособность, особенно это касается поворотов. Посмотрим, что нам удастся сделать на этапе в Бахрейне», — приводит слова бельгийца официальный сайт «Макларена».