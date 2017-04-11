Хэмилтон: ради прогресса работаю как никогда

Пилот «Мерседеса»признался, что тяжело работает над тем, чтобы продолжить прогрессировать.«Думаю, что стартовать в гонке стало намного тяжелее, но я тяжело работаю. Я работаю как никогда, но у нас есть прогресс, и я определённо рад тому, что происходит.Полагаю, что это часто случается со всеми нами. Если ты ходишь в тренажёрный зал, то тебе очень тяжело, но потом тебе приятно видеть результат своих усилий. Я вижу результат своих тренировок и усилий.Сейчас мы идём с Феттелем вровень, я должен обогнать его в Бахрейне. Моей целью является поул в Бахрейне. У меня уже их шесть подряд, у Сенны восемь. Хочу догнать его», — приводит слова Хэмилтона F1i.