Окон: сейчас важно использовать каждую возможность финишировать в очках

Пилот «Форс Индия»дал комментарий к предстоящему Гран-при Бахрейна.«В Бахрейне потрясающая трасса, я с нетерпением жду первой ночной гонки сезона. Мне нравится этот трек, у меня с ним связаны хорошие вспоминания. В 2015 году я завоевал там поул в GP3.«Сахир» — это требовательная трасса к шинам, тормозам и двигателям, на которой имеются большие зоны торможения и длинные прямые. Также это настоящее испытание для пилотов, потому что вы сталкиваетесь с обезвоживанием из-за жаркой погоды.Я очень рад наличию в чемпионате гонок, следующих друг за другом без перерыва. Каждый раз, когда я сажусь в кокпит, я чувству себя всё комфортнее в команде, и это отражается на нашей работе. На этом этапе сезона важно набирать очки, когда предоставляется возможность. И это остаётся нашей целью в Бахрейне», — приводит слова Окона пресс-служба команды.