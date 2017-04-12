Алонсо примет участие в гонке «Индианаполис 500» с «Маклареном»

Испанский гонщик Фернандо Алосо примет участие в легендарной гонке «Индианаполис 500», входящей в чемпионат IndyCar, при поддержке «Макларена» и «Хонды» на автомобиле, подготовленном командой Andretti Autosport, сообщается на официальном сайте британской конюшни.
Для «Макларена» это будет первое участие в «Инди 500» за последние 38 лет. В гонке, которая состоится 28 мая, «Макларен» будет использовать принадлежащее Andretti Autosport шасси Dallara DW12. Машина будет оснащена шестициллиндровым двигателем «Хонда» со сдвоенной турбиной, объёмом 2,2 литра, ограниченного 12 000 оборотами в минуту в соответствии с регламентом IndyCar.
Поскольку дата проведения гонки « Индианаполис 500» пересекается с датами Гран-при Монако, на этапе Формулы-1 испанца заменит другой пилот, имя которого станет известно позже. Гран-при Монако будет единственной гонкой Ф-1 в сезоне-2017, которую испанец пропустит.