З. Браун: я не так глуп, чтобы предрекать победу Алонсо в «Инди 500»

Босс «Макларена» Зак Браун не стал давать прогнозов на выступление Фернандо Алонсо в гонке «Индианаполис 500». Испанец примет участие в легендарной гонке, входящей в чемпионат IndyCar, при поддержке «Макларена» и «Хонды» на автомобиле, подготовленном командой Andretti Autosport.
«Сможет ли Фернандо выиграть «Инди 500» в том году? Ну, я не настолько глуп, чтобы давать такие опрометчивые предсказания, но я ожидаю, что он будет в борьбе. Скажем так, команда, в которой он будет выступать, выиграла гонку в прошлом году, используя тот же двигатель «Хонда». А Алонсо — лучший в мире гонщик. Это довольно привлекательная комбинация.
В равной степени ему придётся привыкнуть к гонкам на скоростном спидвее, но, в конце концов, это качество, которое учитывается во всех автоспортивных сериях, а Фернандо очень качественный пилот. Кроме того, он напорист и храбр. Различия между автомобилями IndyCar и Ф-1 теперь меньше. Машины Ф-1 сейчас весят столько же, сколько автомобили IndyCar. И болиды Ф-1 на самом деле сейчас более мощные, чем машины IndyCar, тогда как в прошлом было наоборот», — цитирует Брауна официальный сайт «Макларена».