Майкл Андретти: уверен, Алонсо сильно выступит в «Инди 500»

Босс Andretti Autosport Майкл Андретти прокомментировал предстоящий дебют Фернандо Алонсо в гонке «Индианаполис 500». Алонсо примет участие в легендарной гонке, входящей в чемпионат IndyCar, при поддержке «Макларена» и «Хонды» на автомобиле, подготовленном командой Andretti Autosport.
«Отсутствие у Фернандо опыта выступлений на суперскоростных трассах не беспокоит меня. Я верю, что «Индианаполис 500» — это одно из лучших мест для начинающего, потому что здесь есть возможность провести достаточно много времени на трассе, чтобы попрактиковаться. И мы доказали, что новобранец может выиграть эту гонку. Фернандо — большой талант, и я абсолютно уверен, что он сильно выступит за «Макларен», «Хонду» и Andretti Autosport» — цитирует Андретти официальный сайт «Макларена».