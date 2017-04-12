Президент РАФ Кирьянов оценил новые «лежачие полицейские» на «Сочи Автодроме»

Валерий Котляров, Виктор Кирьянов и Сергей Воробьев у «лежачих полицейских»

12 апреля президент Российской автомобильной федерациипосетил «Сочи Автодром» с контрольным визитом в преддверии Гран-при России Формулы-1 2017 года, сообщает пресс-служба трассы.Президент РАФ осмотрел инфраструктуру автодрома и гоночное полотно, уделив особое внимание изменениям в зоне вылета в районе шиканы второго поворота – теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить маневры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества.Теперь, чтобы вернуться на гоночную дорожку, пилоты должны будут объехать эти дорожные неровности. Такое нововведение потребует от пилотов Формулы-1 большей концентрации при входе во второй поворот. При подходе ко второму повороту болиды разгоняются до 339 км/ч, и достаточно резкий и узкий поворот является одним из самых сложных на трассе.Также Виктор Кирьянов посетил боксы гоночной серии Mitjet, которая вновь станет гонкой поддержки Гран-при России Формулы-1.