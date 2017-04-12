Марко: в Барселону «Ред Булл» привезёт новый автомобиль

Советник «Ред Булл»заявил, что на Гран-при Испании команда привезёт новый автомобиль, а также добавил, что на данном этапе чемпионата пилоты — главное преимущество «Ред Булл».«На сегодняшний день нашим преимуществом являются пилоты команды. Они минимизируют наш ущерб. Мы сейчас не можем конкурировать с Феттелем или Хэмилтоном, но работа наших гонщиков позволяет бросить вызов Боттасу и Райкконену.В Барселону мы уже приедем с новым автомобилем, а ещё через один этап „Рено“ представит и новую модификацию двигателя. После этого у нас будет возможность выигрывать гонки и бросить вызов всем пилотам „Феррари“ и „Мерседеса“, — приводит слова Марко Auto Bild.