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Вольф: «Мерседес» готов принять роль аутсайдера в борьбе с «Феррари»

12 апреля 2017, среда. 20:36. Авто
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил удовлетворение той борьбой, которая развернулась между его командой и «Феррари» на старте чемпионата, дав понять, что не считает «Мерседес» явным фаворитом в этом противостоянии.

«Гран-при Китая стал для нас отличной возможностью нанести ответный удар „Феррари“. У нас очень близкий темп, потому на протяжении всего сезона мы будем свидетелями своеобразной игры в пинг-понг. Всё будет зависеть от трассы. Это будет интересно для всех.

Нынешняя ситуация — идеальная. Это касается и фанатов, и команд. Всех нас захватила развернувшаяся борьба. После двух этапов счёт 1:1. Гонки прошли в очень разных условиях, и после них ясно, что мы с „Феррари“ очень близки.

Любое минимальное преимущество будет иметь значение. Нам нужно и мы будем продолжать работать над всем, нам необходимо совершенствоваться. Сейчас восприятие „Мерседеса“ таково, что борьба только начинается и мы берём на себя роль аутсайдера», — приводит слова Вольфа официальный сайт команды.
Источник: Mercedes AMG F1 Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари
Новости. Авто
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