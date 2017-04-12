Алонсо: не думал, что успеем так быстро устроить моё выступление на «Инди 500»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал, как принималось решение о его участии в гонке «500 миль Индианаполиса» вместо Гран-при Монако Формулы-1. Впервые испанец услышал о таком шансе после Гран-при Австралии, а предложение от Зака Брауна получил перед Гран-при Китая.
«Зак звонил мне насчёт разных вещей, и в какой-то момент разговора внезапно возникла „Инди 500“. В тот момент я был рад, что „Макларен“ рассматривает возвращение в „Инди 500“, так как они выигрывали её пару раз в прошлом.
Я был рад, когда Зак пришёл в команду в прошлом году, и обрадовался сильнее, когда он рассказал мне о планах на будущее. Но я думал, что это планы на 2018 год, а до „Инди“-2017 оставалось 55 дней. Я сказал, что в пятницу пересплю с этим и в субботу приму решение. В субботу я приехал на трассу и сказал: „Это хорошее решение для всех: для меня, для Ф-1, для фанатов.
Я ещё не был уверен, что мы успеем сделать всё так быстро, но мы получили большую помощь от IndyCar, от Speedway, от промоутера и от связей Зака в „Андретти“. Они помогли всё осуществить за два дня», — цитирует Алонсо F1i.