Баттон: почему на телефоне так много пропущенных вызовов?

Экс-гонщик Формулы-1, по-прежнему связанный контрактом с «Маклареном», в шутливой форме прокомментировал известие о том, что Фернандо Алонсо пропустит Гран-при Монако, чтобы выступить на гонке IndyCar «500 миль Индианаполиса». Таким образом, в «Макларене» образовалась вакансия на одну гонку, и Баттон выглядит самым логичным кандидатом на временную замену Алонсо.«Почему на моём телефоне так много пропущенных вызовов?» — поинтересовался Баттон в собственном «твиттер»-аккаунте.При этом британец пока никак не прокомментировал возможность своего временного возвращения в Формулу-1.