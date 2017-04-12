З. Браун: история с Алонсо и «Инди» началась с шутки, в которой была доля правды

Глава «Макларена»признался, что история с выступлениемна «500 милях Индианаполиса» началась с шутки.«Это одна из ситуаций, когда в шутке есть доля правды. Перед Австралией я сказал Фернандо: „Эй, однажды нам надо вместе выступить на “Инди». Я сказал об этом, чтобы посмотреть на реакцию. Он отшутился, и я подумал, что бросил наживку и могу оставить её. Но когда мы с Фернандо, Эриком Булье и «Хондой» встретились, мы обсудили это. Фернандо начал, сказав: «У „Хонды“ невероятная история, а я хочу выиграть тройную корону. Я хотел выступить на „Ле-Мане“ в прошлом и готов выступить в „Инди“ с вами», — цитирует Брауна F1i.