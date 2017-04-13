Алонсо: чтобы быть лучшим в мире, нужны либо восемь титулов, либо тройная корона

Пилот «Макларена»сказал, что выступление на «500 милях Индианаполиса» будет его шагом к званию лучшего гонщика в мире.«Чтобы быть лучшим пилотом в мире, я должен либо выиграть восемь чемпионских титулов и на один превзойти Михаэля Шумахера, что в данный момент маловероятно, либо побеждать в разных сериях. Когда я был ребёнком, лучшие пилоты выступали на лучших машинах в лучших чемпионатах, и таковы мои амбиции.Так что после успеха в Формуле-1 я получил возможность выступить на «Инди 500», возможно, однажды получу шанс на «Ле-Мане». Я мечтаю о победе во всех больших сериях. Тройная корона очень привлекательна для пилота», — цитирует Алонсо F1 Fanatic.