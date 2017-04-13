Хорнер: «Ред Булл» сохраняет веру в концепцию своей машины на 2017 год

Руководитель «Ред Булл»заявил, что в команде сохраняют веру в правильность концепции болида, несмотря на отставание от главных конкурентов.«Я думаю, что философия нашего болида немного отличается от философии конкурентов, но мы всё ещё верим в потенциал нашей машины. Я не считаю, что нам далось извлечь из него ту скорость, на которую мы рассчитывали. Наш автомобиль ещё способен раскрыться, и его развитие должно помочь это сделать.Мы снимаем шляпу перед «Мерседесом» и «Феррари». У них сильные машины, но я уверен, что мы можем надеяться на продолжение борьбы позже в этом сезоне.Надеюсь, что во второй половине сезона мы будем намного более конкурентоспособными, чем в первой. Наше внимание сейчас сосредоточено на гонках, мы не смотрим в турнирную таблицу. Нас больше интересует сокращение отставания от соперников и вопросы о том, как это сделать», — цитирует Хорнера Autosport.