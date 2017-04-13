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Грожан: я считаю свой штраф в Китае какой-то шуткой

13 апреля 2017, четверг. 14:54. Авто
Пилот «Хааса» Ромен Грожан не скрывает своего раздражения решением стюардов Гран-при Китая, оштрафовавших его на пять стартовых позиций за то, что он якобы недостаточно замедлился в квалификации в режиме жёлтых флагов, вызванных аварией Антонио Джовинацци. Сам француз позднее в «Твиттере» постарался доказать, что сделал достаточно, чтобы избежать штрафа.

«Я не сержусь, я просто думаю, что это какая-то шутка. Я считаю, что нам нужны более согласованные и взвешенные решения. Это было немного странно. Я опубликовал в «Твиттере» данные (телеметрии), потому что был раздражён. Мы ничего не можем сделать, мы даже не можем обжаловать решение.

Я обсуждал это с Чарли Уайтингом (гоночный директор ФИА. — Прим. «Чемпионата»). И я считаю, что после нашего обсуждения он согласился, что я замедлился достаточно, но наказание уже было вынесено», — цитирует Грожана Crash.
Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Ромен Грожан ФИА Формула-1 Гран-при Китая
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