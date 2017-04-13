Грожан: я считаю свой штраф в Китае какой-то шуткой

Пилот «Хааса»не скрывает своего раздражения решением стюардов Гран-при Китая, оштрафовавших его на пять стартовых позиций за то, что он якобы недостаточно замедлился в квалификации в режиме жёлтых флагов, вызванных аварией Антонио Джовинацци. Сам француз позднее в «Твиттере» постарался доказать, что сделал достаточно, чтобы избежать штрафа.«Я не сержусь, я просто думаю, что это какая-то шутка. Я считаю, что нам нужны более согласованные и взвешенные решения. Это было немного странно. Я опубликовал в «Твиттере» данные (телеметрии), потому что был раздражён. Мы ничего не можем сделать, мы даже не можем обжаловать решение.Я обсуждал это с Чарли Уайтингом. И я считаю, что после нашего обсуждения он согласился, что я замедлился достаточно, но наказание уже было вынесено», — цитирует Грожана Crash.