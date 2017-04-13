Хэмилтон порадовался за Алонсо и признался, что хочет выступить в MotoGP

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал решение пилота «Макларена» Фернандо Алонсо выступить в гонке «500 миль Индианаполиса», пожертвовав ради этого Гран-при Монако Формулы-1.
«Думаю, здорово, что у пилота есть шанс сделать это. Считаю, гонщики должны иметь возможность выступать больше, чем в одной серии. В прошлом был период, когда гонщики участвовали в нескольких чемпионатах.
Я не готов пропустить ни одну из гонок Ф-1 и определённо продолжу участвовать во всех Гран-при. Мне хотелось бы выступить в MotoGP. Я хочу проехать в гонке MotoGP. Возможно, ещё в гонке NASCAR вроде „Дайтоны-500“, — приводит слова Хэмилтона F1i.