Хюлькенберг: никогда не пропустил бы гонку Формулы-1, как Алонсо

Пилот «Рено»сказал, что не стал бы отказываться от Гран-при Формулы-1 ради выступления в другой гонке, как сделалВ 2015 году Хюлькенберг выиграл «24 часа Ле-Мана», но защитить титул не смог, так как в 2016-м гонка пересекалась с этапом Ф-1. Алонсо пропустит Гран-при Монако-2017 ради участия в «500 милях Индианаполиса».«Мой случай был совсем другим — я не уходил из Формулы-1 так, как он. Я бы никогда не стал пропускать гонку Ф-1, особенно в Монако. Это важное решение и громкая новость, и он может делать всё, что хочет. Я немного удивлён этим, как и все остальные.Думаю, ему будет тяжело. Я не много знаю про „Инди“, но он никогда не выступал на этих машинах и на овальных трассах. Думаете, можно выйти и легко победить? Я хотя бы полгода готовился к „Ле-Ману“. Это вызов, но Фернандо их любит», — цитирует Хюлькенберга Crash.