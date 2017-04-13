Маркелов: топ-6 в Бахрейне будет вполне удовлетворительным результатом

Гонщик команды Russian Timeподелился ожиданиями от стартового этапа сезона-2017 Формулы-2, который пройдёт в Бахрейне.«Я считаю, что тесты прошли очень удачно. Мы попробовали очень много вариаций настроек на машину и подобрали нужные как для Бахрейна с Барселоной, так и для других трасс! Надеемся, что всё будет так, как мы планировали на тестах.Необычным перед нынешним сезоном было лишь то, что нас переименовали из GP2 в Формулу-2. Ну и у меня было чуть больше времени отдохнуть перед сезоном, чем в прошлые годы. Топ-6 в Бахрейне будет вполне удовлетворительным результатом как для меня, так и для команды», — рассказал Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.