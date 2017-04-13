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Боттас: за титул будут бороться не только Хэмилтон и Феттель

13 апреля 2017, четверг. 18:37. Авто
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сказал, что не только Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель будут бороться за титул чемпиона Формулы-1 в 2017 году.

«Слишком рано говорить, что за титул поборются только два пилота. Сезон длинный, и я не сказал бы, что он сведётся к борьбе Льюиса и Себастьяна. По ходу сезона всё может измениться.

В команде видят мой настоящий темп, но важны результаты, и я намерен добиться их в ближайшее время. Ведь каждое поражение сейчас станет ударом в конце сезона. Но я не тороплюсь. Продолжая работать и прогрессируя с каждой гонкой, я очень скоро выйду на высокий уровень. Так что я не чувствую паники или спешки. Команда знает о моей скорости», — цитирует Боттаса Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель
Новости. Авто
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