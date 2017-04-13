Сайнс: у «Уильямса» есть преимущество над «Торо Россо» за счёт режима мотора

Пилот «Торо Россо»считает, что «Уильямс» опережает его команду в квалификации за счёт изменения режима работы двигателя.«Разрыв не велик. Думаю, в квалификации у них есть три десятых преимущества, но в гонке мы их отыгрываем. Это всё из-за квалификационного режима мотора „Мерседеса“, который никто не понимает. По Льюису Хэмилтону видно, как они внезапно включают его в Q3. Без сомнений, „Уильямс“ тоже его использует. Но в гонке мы можем с ними побороться, даже если они немного быстрее», — цитирует Сайнса-младшего Motorsport.