Алонсо: меня ждут напряжённые недели

Пилот «Макларена»рассказал, как он планирует совмещать выступление в Формуле-1 и подготовку к «500 милям Индианаполиса».«Точного плана ещё нет. Работа над ним идёт, и я не могу на сто процентов сказать, что он будет включать в себя. Пока план таков, что в следующий уик-энд я посещу гонку в Алабаме и встречусь с членами команды, посмотрю, как всё проходит. Вероятно, в понедельник после гонки я проведу примерку сиденья, а потом полечу на гонку в Россию.После России постараюсь поработать пару дней на симуляторе в Индианаполисе и, надеюсь, протестирую машину. Но в этом я ещё не уверен. Потом я проведу Гран-при Испании и после него улечу в Америку, ведь тренировки стартуют уже в полдень понедельника. Меня ждут напряжённые недели», — приводит слова Алонсо Pitpass.