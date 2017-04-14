Ферстаппен верит в сохранение взаимного уважения с Риккардо

Пилот «Ред Булл»выразил уверенность в том, что он и его напарниксохранят взаимное уважение по ходу сезона-2017. Голландец не ожидает никакой напряжённости, учитывая, что на данный момент его команда не может бросить вызов «Феррари» и «Мерседесу» в борьбе за победы в Гран-при.«Когда вы боретесь за третье и четвёртое место, то никаких проблем не будет. Я думаю, что мы очень уважаем друг друга, поэтому после гонки можем сказать «Хорошая работа» или «Ты заслужил это», — цитирует Ферстаппена Crash.