Переговоры о переходе «Заубера» на моторы «Хонда» активно продвигаются

«Заубер» может вести переговоры о переходе на двигатели «Хонда» в 2018 году, утверждает немецкое издание Speed Week. При этом отмечается, что переговоры между «Забером» и «Хондой» активно продвигаются вперёд.
Ранее в руководстве «Заубера» категорически отвергли возможность перехода на моторы японского производителя по ходу текущего сезона. На данный момент швейцарская команда использует прошлогодние двигатели «Феррари».
«В течение многих лет Рон Деннис не давал «Хонде» работать с другой командой. Но теперь Рона нет в «Макларене» (который является техническим партнёром «Хонды». – Прим. «Чемпионата»)», — рассказал источник, близкий к «Хонде».
Кроме того, известно, что «Хонда» ищет места для японских гонщиков Нобухару Мацуситы и Тадасуке Макино, отмечает немецкое издание. «В 2018 году нет места для японцев. Но если Тадасуке проведёт хороший сезон в Ф-3, он будет выступать в 2018-м в Формуле-2, и при идеальном раскладе он мог бы попасть в Ф-1 к 2019-2020 годам. Это также соответствует сроку контракта Паскаля Верляйна, который к 2019 году либо отправится в «Мерседес», либо попадёт в клиентскую команду вроде «Уильямса», — отметил источник.