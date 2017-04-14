Сайнс-младший: преимущество команд из топ-3 — это просто какая-то шутка

Пилот «Торо Россо»считает преимущество тройки лучших команд над остальной частью пелотона запредельным. В первых двух Гран-при команды, находящиеся вне пределов топ-3, проигрывали по времени не менее 1,829 секунды.«Для меня они находятся в другой категории. Я даже не смотрю на них. Это глупо. Это какая-то шутка, что мы больше не сражаемся с ними. Для меня это немного болезненно, но я уверен, что если бы был в одной из этих команд, то не стал бы возражать против такого положения вещей. Такой запас прочности мне не нравится, я не уверен даже, что он нравится Хэмилтону.И я думаю, что этот отрыв может только увеличиваться. Это моё единственное сожаление. Полагаю, что он может вырасти из-за разницы в бюджетах. И команды, подобные «Рено», могут добиться большой разницы благодаря их деньгам. Но я считаю, что технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки проделает отличную работу, мы привезём несколько хороших обновлений и продолжим борьбу», — цитирует Сайнса Autosport.