Феттель — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 11-й

На «Сахире» состоялась первая пятничная тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари». Второй результат продемонстрировал гонщик «Ред Булл», а замкнул первую тройку его напарник. Российский гонщик «Ред Булл»по итогам сессии стал 11-м.1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:32.6972. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.4003. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.8694. Серхио Перес (Force India) +1.3985. Фелипе Масса (Williams) +1.5496. Лэнс Стролл (Williams) +1.6257. Эстебан Окон (Force India) +1.6358. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.6759. Ромен Грожан (Haas) +1.86710. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.93911. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.14112. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.23013. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.30014. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +2.30515. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.37116. Кевин Магнуссен (Haas) +2.88217. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.19118. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.26219. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +3.38220. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +9.636.