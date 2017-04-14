Феттель — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 11-й

На «Сахире» состоялась первая пятничная тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, а замкнул первую тройку его напарник Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Ред Булл» Даниил Квят по итогам сессии стал 11-м.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. 14 апреля. Первая тренировка
1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:32.697
2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.400
3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.869
4. Серхио Перес (Force India) +1.398
5. Фелипе Масса (Williams) +1.549
6. Лэнс Стролл (Williams) +1.625
7. Эстебан Окон (Force India) +1.635
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.675
9. Ромен Грожан (Haas) +1.867
10. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.939
11. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.141
12. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.230
13. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.300
14. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +2.305
15. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.371
16. Кевин Магнуссен (Haas) +2.882
17. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.191
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.262
19. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +3.382
20. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +9.636.