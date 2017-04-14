Выиграй билеты на Гран-при России Формулы-1!

За две недели до старта Гран-при России Формулы-1 «Чемпионат» объявляет о розыгрыше восьми билетов на гонку Сочи! Условия просты: ответьте на вопросы по истории российского этапа Формулы-1 и предложите свой вариант слогана для Гран-при России!Ответить на вопросы вы можете по ссылке:Четыре счастливчика, правильно ответившие на все вопросы и предложившие лучшие, по мнению редакции, варианты слоганов, получат по два билета на трибуну Т2 Виталия Петрова. Итоги конкурса объявим уже в среду, 19 апреля!