Булье: к 10-му кругу на первой практике в Монако Баттон будет в порядке

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал о переговорах с Дженсоном Баттоном, после которых британец принял решение заменить Фернандо Алонсо на Гран-при Монако.
«Я позвонил ему, чтобы обсудить это, и он был в восторге, заявив, что это отлично. Честно говоря, это был не очень сложный разговор. Да, у него есть с нами контракт, но слышать его искренний восторг и радость по телефону было хорошо, я рад, что он станет частью такого приключения», — приводит слова Булье Sky Sports.
Также Булье объяснил, почему «Макларен» не привлёк Баттона к тестам после Гран-при Бахрейна, предпочтя Стоффеля Вандорна и Оливера Тёрви: «Мы долго обсуждали это. Дженсон провёл в Формуле-1 17 лет, он управлял болидами с нынешним уровнем прижимной силы. Мы согласились с ним, что тесты здесь или даже практика в Барселоне не будут очень полезными. Он готов, и я гарантирую, что к десятому кругу на первой практике в Монако он будет в порядке».
Ранее стало известно, что Дженсон Баттон заменит Фернандо Алонсо на Гран-при Монако. Последний в это время примет участие в гонке «Инди 500».