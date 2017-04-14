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Булье: к 10-му кругу на первой практике в Монако Баттон будет в порядке

14 апреля 2017, пятница. 17:57. Авто
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал о переговорах с Дженсоном Баттоном, после которых британец принял решение заменить Фернандо Алонсо на Гран-при Монако.

«Я позвонил ему, чтобы обсудить это, и он был в восторге, заявив, что это отлично. Честно говоря, это был не очень сложный разговор. Да, у него есть с нами контракт, но слышать его искренний восторг и радость по телефону было хорошо, я рад, что он станет частью такого приключения», — приводит слова Булье Sky Sports.

Также Булье объяснил, почему «Макларен» не привлёк Баттона к тестам после Гран-при Бахрейна, предпочтя Стоффеля Вандорна и Оливера Тёрви: «Мы долго обсуждали это. Дженсон провёл в Формуле-1 17 лет, он управлял болидами с нынешним уровнем прижимной силы. Мы согласились с ним, что тесты здесь или даже практика в Барселоне не будут очень полезными. Он готов, и я гарантирую, что к десятому кругу на первой практике в Монако он будет в порядке».

Ранее стало известно, что Дженсон Баттон заменит Фернандо Алонсо на Гран-при Монако. Последний в это время примет участие в гонке «Инди 500».
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Дженсон Баттон Фернандо Алонсо Эрик Булье Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
14 апреля 2017, пятница
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18:45 Риккардо: я ничего не подписывал с «Феррари»
17:57 Булье: к 10-му кругу на первой практике в Монако Баттон будет в порядке
16:51 Выиграй билеты на Гран-при России Формулы-1!
16:40 Баттон не примет участия в тестах Формулы-1 в Бахрейне
15:41 Феттель — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 11-й
14:42 Вандорн: я ничуть не сомневаюсь в своих способностях
14:18 Сайнс-младший: преимущество команд из топ-3 — это просто какая-то шутка
13:28 «Феррари» привезла в Бахрейн новое переднее антикрыло
13:01 Баттон: не мог пожелать лучшего места для возвращения, чем Монако
12:44 Переговоры о переходе «Заубера» на моторы «Хонда» активно продвигаются
12:40 Баттон выступит вместо Алонсо на Гран-при Монако
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11:46 Хэмилтон: я не хочу командной тактики в «Мерседесе»
11:01 Ферстаппен верит в сохранение взаимного уважения с Риккардо
10:12 Хюлькенберг: оба штрафа в Китае были на грани
10:07 Перес и Грожан удивлены решением Алонсо пропустить ГП Монако в пользу «Инди 500»
10:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляции пятничных тренировок
01:05 Алонсо: меня ждут напряжённые недели
13 апреля 2017, четверг
23:51 Вандорн: решил выступить на «24 часах Спа» вместо Гран-при Венгрии
22:41 Херберт: Баттон — единственный реалистичный кандидат на замену Алонсо
21:38 Хэмилтон: надеюсь, «Макларен» вернёт Баттона в Монако
20:21 Ферстаппен: победителя в борьбе Хэмилтона и Феттеля определит развитие болидов
19:37 Сайнс: у «Уильямса» есть преимущество над «Торо Россо» за счёт режима мотора
18:56 Риккардо: «Ред Булл» нужно отыграть больше секунды у «Мерседеса» и «Феррари»
18:37 Боттас: за титул будут бороться не только Хэмилтон и Феттель
18:24 Маркелов: топ-6 в Бахрейне будет вполне удовлетворительным результатом
17:57 Хюлькенберг: никогда не пропустил бы гонку Формулы-1, как Алонсо
17:26 Монтойя: предложил Алонсо помощь перед «500 милями Индианаполиса»
17:18 Алонсо: при Роне Деннисе моё выступление в «Инди 500» было бы невозможно
17:06 Хэмилтон порадовался за Алонсо и признался, что хочет выступить в MotoGP
16:04 Верляйн: мне всё равно, что говорят критики, ничего не знающие о моей травме
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12:43 Мик Шумахер: я пока не готов к Формуле-1
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10:43 Палмер: в Бахрейне я абсолютно точно нацелен на очки
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