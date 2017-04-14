Экклстоун: я бы убеждал «Макларен» не позволить Алонсо выступить в «Инди-500»

Экс-промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что если бы он продолжал исполнять свои прежние обязанности, то постарался бы не допустить участия пилота «Макларена» Фернандо Алонсо в гонке IndyCar «500 миль Индианаполиса». Ради участия в американской гонке Алонсо пропустит Гран-при Монако, где его заменит Дженсон Баттон.
«Вероятно, это хорошо для него. Думаю, если бы я мог убедить „Макларен“ не позволять ему, то сделал бы это. Я бы сказал ему: „Подожди, пока не кончится контракт, а потом ты можешь делать то, что хочешь. Но если ты внутри Формулы-1, то ты гонщик Формулы-1“. Но мне в любом случае не нравится видеть его в конце стартовой решётки», — приводит слова Экклстоуна ESPN.