Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 10-й

На трассе «Сахира» состоялась вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1. По её итогам лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второе время продемонстрировал Валттери Боттас на «Мерседесе», тройку лидеров замкнул гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Даниил Квят из «Торо Россо» показал 10-й результат.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. 14 апреля. Вторая тренировка.
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1:31,310
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,041
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,066
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,168
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,284
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +0,573
7. Фелипе Масса («Уильямс») +0,874
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,935
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,19
10. Даниил Квят («Торо Россо») +1,397
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,544
12. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,565
13. Джолион Палмер («Рено») +1,566
14. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,587
15. Серхио Перес («Форс Индия») +2,009
16. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,051
17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,634
18. Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,762
19. Паскаль Верляйн («Заубер) +2,807
20. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,920