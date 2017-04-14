Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — 10-й

На трассе «Сахира» состоялась вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1. По её итогам лучшее время на круге показал пилот «Феррари», второе время продемонстрировална «Мерседесе», тройку лидеров замкнул гонщик «Ред Булл»из «Торо Россо» показал 10-й результат.1. Себастьян Феттель («Феррари») 1:31,3102. Валттери Боттас («Мерседес») +0,0413. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,0664. Кими Райкконен («Феррари») +0,1685. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,2846. Нико Хюлькенберг («Рено») +0,5737. Фелипе Масса («Уильямс») +0,8748. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,9359. Ромен Грожан («Хаас») +1,1910. Даниил Квят («Торо Россо») +1,39711. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,54412. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,56513. Джолион Палмер («Рено») +1,56614. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,58715. Серхио Перес («Форс Индия») +2,00916. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,05117. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,63418. Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,76219. Паскаль Верляйн («Заубер) +2,80720. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,920