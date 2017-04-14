Рагимов: Кэри выразил сожаление о случившемся и оказал полную поддержку Баку

Промоутер Гран-при Азербайджана Формулы-1 Ариф Рагимов рассказал, что имел разговор с главой чемпионата Чейзом Кэри, по результатам которого этап в Баку получил от него полную поддержку.
«Я общался с Чейзом, и мы поговорили на разные темы. Мы поняли, что не все разделяют точку зрения, высказанную ранее Маффеем. Кэри выразил сожаление, и было ясно, что он не согласен с той критикой, которая была высказана в адрес бакинского этапа.
Он был действительно расстроен сложившейся ситуацией. Было приятно слышать от Кэри, что он не разделяет точки зрения Маффея. Я думаю, что тема закрыта и мы получим в Баку отличный этап.
Чейз в восторге от гонки, он очень хочет приехать и посмотреть на наш этап. Он чувствует, что мы стратегические партнёры, и хочет сохранить наш этап. У нас был хороший разговор, мы знаем, чего мы хотим, и знаем, как нам развиваться», — приводит слова Рагимова Autosport.